Bodrum'da 114 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3 Gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 27’si çocuk 114 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda üç kişi gözaltına alındı.

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Bodrum'da 114 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3 Gözaltı

Muğla'da Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri belirtilen bölgelere hareket etti. Ekipler tarafından hareket halindeki 1 fiber karinalı lastik bot ile 2 lastik durdurularak 19’u çocuk 76 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasındaki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

4’üncü göçmen olayında ise can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-114) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk kurtarıldı. Göçmenler arasında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı.

4 olayda karaya çıkarılan 114 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

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