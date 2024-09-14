Menteşe'de 'Karabağlar Yayla Şenliği'

Menteşe Belediyesi’nin düzenlediği Karabağlar Yayla Şenliği’nde Yayla Kavunu yarışması, Arkeolog Serdar Şatırlar’ın ''Muğla Kuşları'' fotoğraf sergisi, çocuklara yönelik uygulamalı tarım eğitimi, MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Atabey’in ''Muğla Yemekleri'' söyleşisi, yerel üreticilerin ürünlerini sergilediği stantlar, halk oyunları gösterileri, keşkek ve kavun ikramları yapıldı.

Festivalde konuşan Köksal, şunları söyledi:

''Karabağlar Yayla’mız, bizim gözbebeğimizdir. Muğlalı olma kültürünün korunarak sürdüğü bu yaylamız, dünyada eşine az rastlanır, Türkiye’nin çıkılan değil, inilen tek yaylası olma özelliğine sahip bir doğa harikasıdır. Evliya Çelebi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın da ziyaret edip hayran kaldığı, 15 bin hektarlık alana yayılmış yaylamızı, 3. derece doğal sit alanlarımızı koruyup geleceğe aktarmak bizlere düşüyor. Bu toprakların insanları olarak, kültürümüze sahip çıkma sorumluluğuyla tarıma verdiğimiz değeri ve doğaya saygıyı her zaman ön planda tutuyoruz. İşte bu şenlikte bu değerlere olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak bu şenliğimizi içerik bakımından da zenginleştirdik.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATACAĞIZ'

Etkinliklerimiz arasında yer alan Geleneksel Yayla Kavunu yarışmamız bizlere bölgemizin bereketli topraklarının ve çiftçilerimizin emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Onların emekleriyle sofralarımıza gelen bu kavunlar aynı zamanda çalışkanlığın, sabrın ve toprağa harcanan emeğin de simgesidir. Doğanın en güzel hediyelerinden biri olan kavunlarımızı yetiştirerek, yarışmaya katılan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bugün birçok farklı etkinlikte bir arada olacağız. Yöresel yemeklerimizi tadacak, çocuklarımıza eğitimler verecek, Zeybek oynayıp türküler söyleyeceğiz. Karabağlar Yayla’mızı ve kültürümüzü yaşatacağız. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, keyifli bir şenlik geçirmenizi diliyorum.”

Şenliğe katılan Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu ise “Karabağlar bizim değerimiz. Hepimiz sahip çıkmalıyız. İrimlere, kesiklere zarar vermeyelim. Başka Karabağlar yok” diye konuştu.

YAYLANIN 'EN GÜZEL KAVUNLARI' SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından ''Yayla Kavunu'' yarışmasına geçildi. Ziraat Mühendisi Türker Karayiğit, Çiğdem Varlı ve Suat Büyükabalı, Muğla Yerel Tohum Derneği Başkanı Mehmet Bal, Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği üyesi Şenal Oskay ve Ziraat Odası Temsilcisi Mehmet Ersen’den oluşan jüri üyeleri tarafından kavunlar şekli, tadı, çeşidi ve rengine göre değerlendirildi. Yarışmada; birinciliği Hayriye Arımbağ, ikinciliği Mehmet Dural, üçüncülüğü Büşra Taş, dördüncülüğü Şükrü Yavaş ve beşinciliği Halil Taş kazandı.

Kaynak: ANKA