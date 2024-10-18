BU VAHŞETİ KİM DURDURACAK! Ankara'da Onlarca Köpeği Kurşunlayarak Katlettiler

Türkiye, son günlerde art arda gelen hayvan katliamlarını konuşuyor. Ankara'nın Mamak ilçesinden de tepki çeken bir haber geldi. Onlarca köpeğin kurşunlanarak öldürüldüğü öğrenildi.

BU VAHŞETİ KİM DURDURACAK! Ankara'da Onlarca Köpeği Kurşunlayarak Katlettiler

Önce Gebze Belediyesi, ardından Ümraniye Belediyesi ve Kırklareli Belediyesi'ne bağlı barınaklarda kedi ve köpekler katledilmişti. Hayvanseverlerin tepkisi halen devam ederken bir katliam haberi de Ankara'dan geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde onlarca köpeğin kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. İlk edinilen bilgilere göre 12 köpek öldürüldü. Bazı köpeklerin gözlerini oyulduğu öğrenilen bilgiler arasında. Katledilen köpek sayısının 40'ı aşabileceği de konuşuluyor.

Mamak Kaymakamlığı, "Olayın soruşturulması ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğümüze gerekli talimat verildi" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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