Etki Ajanlığı, 'Casusluk' Tanımlamasıyla Döndü

HABER MERKEZİ | ANKARA

TBMM’nin tatile girmesi nedeniyle 9. Yargı Paketi’nden çıkarılan etki ajanlığı, farklı bir tanımlama ile tekrar Meclis’e geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin bilgi verdi.

Bir önceki yasama döneminde paketten çıkarılan düzenlemenin farklı olduğunu savunan Güler, teklifin 16. maddesiyle düzenlenen casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Türk Ceza Kanununa (TCK) yeni bir madde eklendiğini açıkladı.

DEVLETİN GÜVENLİĞİ, SİYASİ YARARLARI

Teklife ilişkin konuşan Güler, “Başka ülkeler için ülkemizde cinayet, gasp, yaralama, kaçırma gibi suçları işleyen kişilerin, işledikleri suçun cezasının dışında da cezalandırılması amacıyla” bu düzenlemenin yapıldığını belirtti.

Güler, “Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı düzenlenmektedir. Böylelikle belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında casusluk maksadıyla suç işlenmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenmekte ve casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Bu madde ile beraber Türkiye’nin devlet güvenliği ve siyasi yararları aleyhine suç işleyenler için ayrıca 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. İlgili soruşturmalarla ilgili ayrıca Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması şartı da kanun da yer aldı.

BOŞANMALARDA SÜRE 1 YILA DÜŞTÜ

Bu arada aynı yasal düzenleme içinde boşanma davası reddedilen çiftlerin 3 yıllık bekleme süresi 1 yıla düşürüldü. Teklifle ayrıca; noterlerin çalışma düzeni, Bölge Adliye Mahkemeleri'nde Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesine de yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem