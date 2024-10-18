Cumhurbaşkanı İmzaladı, Lübnan Tezkeresi TBMM’de

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katıldığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Tezkerede, UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2025'e kadar uzatıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki çatışma ortamının yol açtığı mevcut güvenlik şartları da göz önünde tutularak BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2024'ten itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.

Kaynak: AA