İsrail Lübnan'da Hristiyan Mahallesini Vurdu, 18 Ölü
Katliamı Lübnan topraklarına taşıyan İsrail, bu kez Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı yerleşim birimini vurdu. İlk belirlemelere göre, 18 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan’da bu kez Hristiyan nüfusun yoğunlukta olduğu Aitou bölgesine saldırdı. Saldırı sonucunda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan hükümet kaynakları Lübnan'ın kuzeyinde, Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou bölgesine düzenlenen bombardımanda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Bu saldırı ile birlikte İsrail ilk kez Lübnan’ın kuzeyinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeyi vurmuş oldu.
Kaynak: AA
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