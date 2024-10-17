İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 2 Bin 412'ye Yükseldi
İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 412'ye yükseldiğini bildirdi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 45 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 179 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 412'ye yaralıların sayısının ise 11 bin 267’ye yükseldiğini ifade etti.
Kaynak: İHA