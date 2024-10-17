Patron Acımadı! Yemek Kartıyla Diş Macunu Alınca Hayatının Şokunu Yaşadı

Meta, Los Angeles'taki yaklaşık iki düzine çalışanını, günlük 25 dolarlık yemek çeklerini ev eşyaları almak için kullandıkları iddiasıyla işten çıkardı. İşten çıkarılanların, yemek çeklerini yiyecek almak yerine şarap kadehleri ve çamaşır deterjanı gibi ürünler için harcadığı öne sürüldü.

400 bin dolar maaş alan bir çalışan, yemek kartıyla diş macunu ve çay gibi ev eşyaları satın aldığını itiraf etti. Çalışan, anonim bir platformda, "Eşim yemek yapıyorsa ya da arkadaşlarımla dışarıda yemek yiyeceksem, bu hakkı boşa harcamayayım diye düşündüm" ifadelerini kullandı. Hatasını kabul ettiğini ifade eden çalışan, bu durumun işten çıkarılmasına neden olacağını beklemediğini vurguladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Meta, bu işten çıkarmalarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Yeniden yapılanma sürecinde bazı ekiplerin stratejik hedeflerle uyumlu hale getirileceğini ve bazı çalışanların yeni görevlere yönlendirileceğini bildirdi. Şirket, işten