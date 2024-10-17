Gazze'deki Açlık Krizine DSÖ'den Tepki: 'insanlık Dışı Bir Durum'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki açlık krizine ilişkin konuştu. Ghebreyesus, Gazze'de neredeyse herkesin açlık çektiğini ve bunun "insanlık dışı" bir durum olduğunu belirtti.

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Gazze'deki Açlık Krizine DSÖ'den Tepki: 'insanlık Dışı Bir Durum'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan açlık krizine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Son değerlendirmelere göre Gazze'deki hemen hemen herkes açlık çekiyor. Bu insanlık dışı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, acilen tedavi edilmesi gereken ve ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineleyerek, "En iyi ilaç barıştır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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