Komşularının Kabusu Oldu: Kapı Kapı Gezip Ayakkabı Kokluyor!

Yunanistan Selanik'te 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı. Komşularının bahçelerine girerek ayakkabılarını koklayan 28 yaşındaki genç, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden şahıs, sevk edildiği Selanik Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Mahkeme heyeti , sanığa, ailelerin huzurunu bozmak suçundan, yetkili bir sağlık merkezinde tedavi görmek şartıyla, hafifletici sebep olarak samimi pişmanlık olduğunu kabul ederek, üç yıl ertelenmiş bir ay hapis cezası verdi.

Şikayetçi olanlar kişinin herhangi bir saldırganlık göstermediğini sadece şahsın kapının önündeki ayakkabıları, terlikleri alarak kokladığını belirtti.

'KENDİMİ TUTAMIYORUM'

Şahsın mahkemede verdiği ifadede “Neden yaptığımı bilmiyorum, çok utanıyorum, bahçe bahçe gezip ayakkabı kokluyorum, bunu yapmaktan da kendimi tutamıyorum, utanç verici ama bu bende alışkanlık haline geldi” dedi.

Kaynak: Sözcü