Liderlerden 'Yenidoğan Çetesi' Skandalına Tepki: Alçakların Canına Okunmalı

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede suç örgütü elebaşısı şüpheliler Fırat Sarı ile İ.G'nin 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Siyasi parti liderleri Türkiye’nin gündemine oturan ‘Yenidoğan bebek katliamı’na sessiz kalmadı.

'ALÇAKLARIN CANINA OKUNMALI'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel soruşturmanın genişletilmesi için çağrıda bulundu. Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır..."

AKŞENER'DEN BAKANLIĞA ÇAĞRI

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener de, Türkiye’nin gündemine oturan ‘Yenidoğan bebek katliamı’na sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, “Ellerinde bebek kanı olan bu ahlaksızların, kendi aralarındaki konuşmalarıyla vahşetin boyutunu gördüğümüz günlerde bu sessizlik vicdanını kıblesi bilen devlet geleneğimize yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

Bugünlerde ülkemizde hiç olmadığı kadar rahatsız edici bir sessizlik hakim...



Sigortadan daha çok para almak için sağlıklı olarak doğan bebekleri, yoğun bakıma alarak ölümlerine yol açan bir "Yenidoğan Çetesi"nin varlığını öğrendiğimiz günlerde,



Ellerinde bebek kanı olan bu… — Meral Akşener (@meral_aksener) October 18, 2024

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da çeteye tepki gösterdi. Babacan, "Devleti dolandırmak için bebekleri öldürmekten çekinmeyen, bu uğurda savcılarımızı tehdit eden, belli ki bunları yaparken yargılanmayacaklarına inanan çete üyelerinin sırtını yasladığı her bir kişi ve kurumun ortaya çıkarılması için konunun peşini bırakmayacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.

Ali Babacan'ın açıklaması şöyle:

"Çok üzgünüm. Yenidoğan bebek çetesi davasına dair haberleri okumak, herkes için olduğu kadar benim için de çok güç. Devleti dolandırmak için bebekleri öldürmekten çekinmeyen, bu uğurda savcılarımızı tehdit eden, belli ki bunları yaparken yargılanmayacaklarına inanan çete üyelerinin sırtını yasladığı her bir kişi ve kurumun ortaya çıkarılması için konunun peşini bırakmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Türkiye'yi, yavrularının çete elinde can verdiği bir ülke haline getiren yozlaşmışlığı masaya yatırmadan, bu davanın eksik kalacağına inanıyorum. Konuyla ilgili haberleri okuyup aklını korumaya çalışan, yapanından göz yumanına, sorumlu herkes için ibretlik sonlar dileyen vatandaşlarımızın duygularını paylaşıyorum. Henüz yaşları günlerle ifade edilirken öldürülen yavrularımız için milletimize başsağlığı diliyorum. Bu çürümüşlüğü ülkemizden atmak, bizim boynumuzun borcu."

'BEBEKLERİMİZİ KİME EMANET EDECEĞİZ?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Yenidoğan bebeklerimizi kime emanet edeceğiz?" diye sorduğu açıklama ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem