Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Kirli Planına Ulaşamamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu'na katılarak burada katılımcılara seslendi.

Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ve istihdam sağlamasında MESS'in önemli katkıları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sendikamız vasıtasıyla metal sanayicilerimize önemli hizmetleri olan Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u ve yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ZİRVEYE ULAŞTI"

"6 Şubat depremlerinin yol açtığı ilave 104 milyar dolarlık faturaya rağmen vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma hedefi ile uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık. Son 1,5 yıldır makro dengesizlikleri gidermek adına büyük bir mesafe kat ettik. Hamdolsun başarılı da olduk. Ağustos'ta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasını verdik ve yıllık cari açığımız 11 milyar dolara geriledi. Böylece 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Rezervlerimiz artmaya devam ediyor. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı."

"ENFLASYON YAVAŞ YAVAŞ DİZGİNLENİYOR ANCAK YETERLİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yavaş yavaş dizginlendiğini ancak yeterli olmadığının farkında olduklarını dile getirerek "Ekonomi programımızın önceliği olan enflasyonla mücadelede hamdolsun kayda değer mesafe aldık. Ekmeğimize, soframıza, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli mi? Değil. Yeterli olmadığının biz de farkındayız. İnşallah biraz daha sabredecek ve çok daha güzel neticeleri göreceğiz" dedi.

"İSRAİL KİRLİ HEDEFİNE ULAŞAMAMALI"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a dönük politikalarına dair de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek, "İsrail’in koç başı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce Türkiye’nin 85 milyon olarak kenetlenmesine bağlıdır. İç kalemizde bir gedik açılırsa, dışarıda verdiğimiz mücadelenin bir anlamı kalmaz. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür" birlik çağrısında bulundu.

SENDİKALARA ÇAĞRI

"Tüm siyasi partilerin, tüm sendikaların kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz işveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz."

Kaynak: AA-DHA-İHA