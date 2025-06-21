Brezilya'da Sıcak Hava Balonu'nda Facia: Önce Yandı Sonra Yere Çakıldı En Az 8 Ölü

Brezilya'nın güneyinde sıcak hava balonuna binen turistler korkunç facianın kurbanı oldu. 22 yolcu olduğu belirtilen balonda önce yangın çıktı sonra yere çakıldı. En az 8 kişi yaşamını yitirdi.

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Brezilya'nın güneyinde korkunç bir hava balonu kazası gerçekleşti. İçerisinde 22 kişinini bulunduğu belirtilen balon yerden onlarca metre yükseklikte yanmaya başladı. Alevler yolcuları taşıyan sepeti sardı. Yangının etkisiyle balona bağlı sepet koparak yere çakıldı. En az 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Santa Catarina bölgesinde bir sıcak hava balonunun karıştığı kazada en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

'13 KİŞİ SAĞ KURTULDU'

Vali Jorginho Mello X hesabından yaptığı açıklamada "Bu Cumartesi sabahı Praia Grande'de bir balonun karıştığı kaza karşısında hepimiz şok olduk. Kurtarma ekibimiz halihazırda olay yerinde... Şu ana kadar sekiz ölü ve iki sağ kurtulan olduğunu teyit ettik" dedi.

Mello kısa süre sonra bir açıklama daha yaparak 13 kişinin sağ kurtulduğunu aktardı.

Kurtarma ekiplerinin diğer kişileri aradıklarını ve ilk bilgilere göre gemide 22 kişinin bulunduğunu söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir sıcak hava balonunun gökyüzündeyken alev aldığı görülüyor. Balon daha sonra sönüyor ve yere düşüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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