Breaking Bad’in Ünlü Evi Yüzde 90 İndirimle Satışta

Breaking Bad’in unutulmaz karakteri Walter White’ın ailesiyle yaşadığı ev, New Mexico’nun Albuquerque kentinde bulunuyor. Dizi hayranlarının büyük ilgisini çeken bu ikonik yapı, yaklaşık bir yıl önce 4 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmıştı. Ancak bu bedel, eve duyulan ilgiye rağmen pek çok kişi tarafından “fazla” bulunmuştu.

MÜZE VE TURİSTİK MEKAN HAYALİ GERÇEK OLMADI

Dört yatak odalı evin bu kadar yüksek bir bedelle pazarlanmasının arkasında, Hollywood geçmişi yatıyordu. Los Angeles merkezli bir emlak uzmanı, ev sahibini doğru alıcının evi müze ya da resmî bir turistik noktaya dönüştürmek isteyebileceğine ikna etmişti. Bu beklenti, fiyatın uzun süre düşmemesinde etkili oldu.

İMAR GERÇEĞİ FİYATI DİBE ÇEKTİ

Keller Williams emlak danışmanı Alicia Feil, evin bulunduğu bölgenin bu tür ticari ya da turistik kullanımlara izin vermediğini açıkladı. Bunun üzerine ilan fiyatı radikal bir kararla yüzde 90 oranında düşürüldü. Walter White’ın evi artık 400 bin dolardan satışa çıktı.

‘SATIŞ BÜYÜK İHTİMALLE İLAN FİYATININ ÜZERİNDE OLUR’

Feil, bu indirime rağmen yoğun ilgi beklediklerini ve satışın büyük olasılıkla ilan fiyatının üzerinde gerçekleşeceğini belirtiyor. Deneyimli danışman, daha önce dizide Jesse Pinkman karakterinin yaşadığı evi de 2015 yılında satmasıyla biliniyor.

Yayımlanan yeni ilanda dikkat çeken bir detay daha var Emlakçılara göre bu evden keyif almak için mutlaka bir Breaking Bad hayranı olmanız gerekmiyor. Ünlü dizi geçmişinin ötesinde, mülk sıradan bir aile evi olarak da cazip bir seçenek sunuyor.

