Emekli Polis Silahı Uğruna Can Verdi

Polislik görevinden emekli olduktan sonra memleketine dönerek çiftçilikle uğraşmaya başlayan Talip Bulut’un yaşadığı ahşap çiftlik evi, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın sırasında kendini dışarı atmayı başaran Bulut, silahını almak için tekrar eve girdi. Ancak alevlerin arasında kalan Bulut’un vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulut, Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Bulut, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Talip Bulut’un cenazesinin, gün içinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi’nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA