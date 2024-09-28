Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Acımasızca Dövdü

Osmaniye'de bir genç, 75 yaşındaki adamı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, Vali Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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Osmaniye'de Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nun yanında Ömer Ü. isimli bir genç, sokak ortasında tartıştığı Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darbedildiği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Darp anları sosyal medyada paylaşılırken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu.

Ömer Ü. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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