Gazeteci Pınar Işık Ardor'un Oğluna Bıçaklı Saldırı

Gazeteci Pınar Işık Ardor'un oğlu ve bir arkadaşı İstanbul'da bir parkta otururken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası iki gence de tıbbi müdahalede bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise aranıyor.

Saldırıyı ise Barış Yarkadaş, şu sözlerle duyurdu:

"ŞİDDET KOL GEZİYOR! Dün gece İstanbul’da yine şiddet vardı. EKOL TV program sunucusu Pınar Işık Ardor’un oğlu ve bir arkadaşı, parkta otururken bıçaklı saldırıya uğradı.

Gençlerin ikisine de tıbbi müdahale yapıldı. Polis fail ya da failleri arıyor. Genç kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, fail ya da faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz."