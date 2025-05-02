Bolu’daki 'Burj Al Babas' Projesine Dolandırıcılık Davası: 13 Kişiye 885 Yıla Kadar Hapis Talebi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hayata geçirilmek istenen ve yarım kalan lüks villa projesi “Burj Al Babas” ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, proje sahibi ve yöneticileri hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede 13 sanık için toplamda 885’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, projeyi yürüten şirket yöneticileri ve ortaklarının, iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine dair MASAK raporlarına dayalı tespitlere yer verildi. Şirketler arasında yapılan para transferleri, nakit çekimler ve paravan firmalara aktarılan paralarla suç gelirlerinin aklandığı belirtildi.

'PERİ MASALI' YARIM KALDI

2014 yılında tanıtımı yapılan ve “şato tipi” villalarıyla dikkat çeken Burj Al Babas projesinin, camilerden termal tesislere kadar birçok sosyal alanla birlikte lüks bir yaşam vaat ettiği, her biri yaklaşık 325 metrekare olan villaların “peri masalı” temasıyla pazarlanmaya çalışıldığı iddianamede yer aldı. Ancak projede ilerleme sağlanamadığı ve 59 yatırımcının şikayetçi olduğu ifade edildi.

KUVEYT'TEN MİLYONLARCA DOLAR GİRDİ

MASAK raporlarına göre, 2014-2018 yılları arasında projeye Kuveytli yatırımcılardan 67 milyon dolardan fazla para yatırıldı. Ödemelerin bazılarının ise “elden” yapıldığı ve bu durumun müşterilere 'vergi ve banka masrafı olmaması' şeklinde açıklandığı ortaya çıktı.

BELGELER EKSİK, KAYITLAR TUTARSIZ

İddianamede, projenin kayyum sürecinde hazırlanan TMSF raporuna göre projenin tamamlanma maliyetinin 162-188 milyon dolar arasında olduğu, muhasebe kayıtlarının yetersiz olduğu, villaların kime ne bedelle satıldığının bilinmediği belirtildi.

13 sanık hakkında açılan davada, her biri için 59 mağdura karşı işlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan 885’er yıl hapis cezası istendi. İddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA