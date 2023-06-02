Bolu'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bolu'da bir traktör satış bayisinde tabela taktığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

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Bolu'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bolu’da 24 yaşında bir işçi, çalıştığı işyerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Reklam firmasında çalışan Oğuzhan Timur, bayide tabela taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Timur’un akıma kapıldığını gören diğer çalışanlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Oğuzhan Timur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Timur, hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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