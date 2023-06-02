İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sağanak yağış trafikte aksamalara, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

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İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı. Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Yağış, trafikte aksamalara yol açtı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi için süpürge ve çekpas ile önlem aldı.

Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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