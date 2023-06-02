Bilal Erdoğan’ın elinden ödül almıştı: İhale üstüne ihale verildi

AKP’li Kağıthane Belediyesi’nin ajanda, takvim, tarih kitapçığı, boyama kitabı gibi basım işleri için düzenlediği milyonlarca liralık ihale, Bilal Erdoğan’ın elinden aldığı ödül ile gündeme gelen Yedi Fark Tanıtım Organizasyon isimli şirkete gitti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’da AKP’li Kağıthane Belediyesi 7 Nisan 2023 tarihinde “2023 yılı muhtelif baskı işleri hizmet alım işi” adı altında bir ihale düzenledi. Ajanda, takvim, tarih kitapçığı, boyama kitabı ve hizmetler kataloğunun baskısının yapılacağı Yedi Fark Tanıtım Organizasyon isimli şirket kazandı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, ihale kapsamında belediye ile şirket arasında 26 Mayıs’ta tam 5 milyon 792 bin 500 TL’lik sözleşme imzalandı.

KISA SÜREDE ZENGİNLEŞMENİN ÖYKÜSÜ: 7 SENEDE SERMAYELERİNİ 500’E KATLADIALR

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kayıtlara göre, ihaleyi kazanan söz konusu şirket, Cihat Adıgüzel ve Üsame Kaya ortaklığında 14 Ocak 2015 tarihinde 10 bin TL sermaye ile kuruldu.

Şirket, ilk ihalesini kuruluşundan 10 ay sonra 13 Kasım 2015 tarihinde o dönem AKP yönetiminde bulunan Küçükçekmece Belediyesi’nden aldı. Bu ihaleden sadece 5 gün sonra ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “Dünya engelliler kongresi yurtdışı katılımcıların uçakla gidiş-dönüş” ihalesine özel olarak davet edildi ve verdiği tek teklif ile 84 bin 735 TL karşılığında kazandı.

Şirketin aldığı ihalelerin ardı arkası kesilmeden devam etti. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle sermayesini katlayan şirket toplam bedeli 105 milyon 156 TL’yi bulan tam 46 ayrı ihale aldı.

Şirket bu ihalelerin yaklaşık 75 milyon TL’lik kısmını ise geride bıraktığımız 7 ayda kazandı. 10 bin TL sermaye ile kurulan şirket, 30 Aralık 2022 tarihinde sermayesini 5 milyon TL’ye yükseltti.

ŞİRKET İLİM YAYMA VAKFI’NDAN TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ ALMIŞTI

İlim Yayma Vakfı, 2020 yılında bizzat şirkete teşekkür ödülü vermişti. Firmanın ortaklarından Cihat Adıgüzel, teşekkür ödülünü AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın elinden almıştı.

İlim Yayma Vakfı’nın verdiği ödül plaketinde ise şu ifadeler yer almıştı:

“Ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan bilimsel çalışmaların ve araştırmaların ilk defa teşvik edildiği İlim Yayma Ödülleri sürecine vermiş olduğunuz destek ve gayretinizden dolayı teşekkür ederiz.”