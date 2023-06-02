Kılıçdaroğlu, CHP'nin 28'nci dönem milletvekilleri ile bir araya geldi

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandığa gitti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye, 28'inci dönemde parlamentoya göndereceği 600 vekilini de seçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle partisinin vekil aday listesinde yer almadı. Parlamentoda yer almayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 28. Dönem milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün saat 13.00'te parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı dört buçuk saat sürdü. Toplantının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı.

Kaynak: Gerçek Gündem