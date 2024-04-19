Bolu'da çifte cinayet: Eşini ve babasını öldürdü

Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası hayatını kaybetti.

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Bolu'da çifte cinayet: Eşini ve babasını öldürdü

İddiaya göre, Sağlık Mahallesi Songül Sokak’ta bulunan bir apartmanın sakinleri, bina içindeki gürültü üzerine sesin geldiği daireye gitti.

Ev sahibi Turgut D. (63) ve kızı Meltem Z’yi (35) yaralı halde gören apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı belirlenen Turgut D. olay yerinde, ağır yaralı Meltem Z. ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Serkan Z. (36) polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

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