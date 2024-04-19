Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme: Vergi kaçırma suçundan tahliye kararı verildi

Türkiye gündeminde uzun süre konuşulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engit Polat çiftinin soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Polat çiftinin "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliyesine karar verildi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan çift ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme: Vergi kaçırma suçundan tahliye kararı verildi

Türkiye gündemini sarsan Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında "Kara para aklamak", "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ve bazı çalışanları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeni gelişmeyi Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

BİR SUÇTAN TAHLİYE İKİ SUÇTAN TUTUKLU KALDILAR

Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi.

Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

KARARI SOSYAL MEDYADAN AVUKATLARI DUYURDU

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya da bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaya, X hesabından "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından Masak son değerlendirme beklenmektedir." diye yazdı.

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