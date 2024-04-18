Tokat'ta deprem sonrası heyelan! O anlar anbean kaydedildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesi ile Buğdaylı köyü yolunda yaşanan deprem sonrası heyelan meydana geldi.

Heyelan yolu kısmen araç ulaşımına kapattı. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin gerçekleşen heyelanı kayıt altına alırken artçı bir deprem yaşandı. Artçı depremle birlikte yeniden yamaçtan kayalar düştü. Muhabirler bu anları anbean kaydetti.

Kaynak: İHA