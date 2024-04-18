Tokat bir kez daha sallandı: 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.31'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 2 KATLI EV İLE 5 AHIR ETKİLENDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki #deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı paylaşımda, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

GECE SAATLERİNDE 2 DEPREMLE DAHA SARSILMIŞTI

Dün saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin ardından AFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlatıldı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

YOZGAT VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de kuvvetli şekilde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem neticesinde saha ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre, Kadışehri ilçemizde ve köylerinde bazı yapıların zarar gördüğü ancak çok şükür şu ana kadar ulaşılan bilgilerde can kaybı ve yaralı vatandaşımızın bulunmadığı anlaşılmıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Öte yandan Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde 2 katlı atıl bir evin yıkıldığı yönünde ekiplere ihbar geldiği öğrenildi.