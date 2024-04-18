Eylem Tok davasındaki tek tutuklu tahliye edildi! Kaçışın baş aktörüydü
Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı ölümlü kaza sonucu, havalimanına götürerek kaçmalarına yardım ettiği için tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu tahliye edildi.
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Bugün görülen tutukluluk incelemesinde İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ayşe Ceren Saltoğlu’nun tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle soruşturmada tutuklu şüpheli kalmadı.
Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Ayşe Ceren Saltoğlu İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Baba Cihantimur’a ise yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.
SORUŞTURMADA TUTUKLU ŞÜPHELİ KALMADI
Bugün görülen tutukluluk incelemesinde İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ayşe Ceren Saltoğlu’nun tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle soruşturmada tutuklu şüpheli kalmadı.
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