Eylem Tok ve oğluyla ilgili yeni iddia: 4 katı para teklif etti, otel müdürü reddetti

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmiş ve fotoğraflar büyük ses getirmişti. Tok ve oğluyla ilgili ortaya atılan yeni iddia da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.