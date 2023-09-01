Bolu Belediyesi'nden kente köpek bırakanlara 5 milyon TL ceza

Bolu'ya farklı illerden araçlarla getirdikleri köpekleri bırakanların tespit edilmesi durumunda 1 milyon ile 5 milyon TL arasında değişen oranda idari para cezası verilmesini içeren önerge belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın Türkiye’de bir ilk olacağını vurgulayarak, "Bolu’ya belediyelerin araçlarıyla çok sayıda hayvan getiriyorlar. Ve bu sokak hayvanlarını köpekleri bırakıyorlar. Bizim mücavir alanımıza bırakıp kaçıyorlar. Bizde caydırıcı olsun diye tespit edilmesi halinde bunu yapanlara 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye kadar ceza verilebilmesi için bu yetkiyi istiyoruz” dedi.

Bolu Belediye Meclisi'nin eylül ayı ilk toplantısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda CHP’li üyeler Saadet Dişli, Mehmet Korkmaz ile İYİ Partili Ahmet Yılmaz tarafından farklı kentlerden araçlarla getirdikleri köpekleri Bolu’ya bırakanların tespit edilmesi halinde 1 milyon ila 5 milyon TL arasında değişen oranlarda ceza kesilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi konusunda önerge sundu.

'KİM MAHKEMEYE VERİRSE TÜM HAYVANSEVERLERİ ONUN ÜZERİNE SALARIM'

Önergeye ilişkin toplantıda konuşan Başkan Özcan, Bolu’ya belediyelerin araçlarıyla çok sayıda hayvan getirildiğini belirterek, “Ve bu sokak hayvanlarını köpekleri bırakıyorlar. Bizim mücavir alanımıza bırakıp kaçıyorlar. Kanunu inceledik kanunda bununla ilgili hiç bir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm var, cezalar var ama bir yere toplu hayvan bırakmanın bir cezası yok. Bizim güzel bir barınağımız var ama Zonguldak’ın da tutun Gerede’ye, Düzce’ye kadar her yerden getirip hayvan bırakıyorlar. Ondan sonra vatandaşımız bu durumdan muzdarip. Bizde caydırıcı olsun diye tespit edilmesi halinde bunu yapanlara 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye kadar ceza verilebilmesi için bu yetkiyi istiyoruz. Türkiye’de ilk yapılacak. Kim mahkemeye verecek onu da merak ediyorum. Kim mahkemeye verirse tüm hayvanseverleri onun üzerine salarım. Bolu sokak köpekleri konusunda en sıkıntısız illerden biri. Bunu fırsat bilip getirip sabaha karşı bırakıp kaçıyorlar. Geçmişte Hendek Belediyesi'ni tespit ettik. Ama yasada bir yaptırım yok. Bizde yasada bir boşluk olunca idari ceza koyalım dedik. Yakalarsak bu cezayı uygulamaktan çekinmeyiz” diye konuştu.

Özcan’ın konuşmasının ardından önerge oy birliği ile kabul edildi.