Erdoğan'ın konuştuğu etkinlikte haremlik-selamlık uygulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde haremlik-selamlık görüntüler dikkat çekti. Kadın ve erkekler etkinlik alanına brandayla ayrılarak yerleştirildi.

Erdoğan'ın konuştuğu etkinlikte haremlik-selamlık uygulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, depremzede balıkçılara 3 bin 500 TL ile 60 bin TL arasındaki destek ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Ancak, açılışta kadın ve erkeklerin ayrı alanlara oturtulduğu haremlik-selamlık görüntüler dikkat çekti.

Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen kalabalığın etkinlik alanına haremlik-selamlık bir şekilde yerleştirildi.

Kadın ve erkekler alanda mavi brandayla ayrıldı.

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