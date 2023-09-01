Erdoğan'ın konuştuğu etkinlikte haremlik-selamlık uygulama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde haremlik-selamlık görüntüler dikkat çekti. Kadın ve erkekler etkinlik alanına brandayla ayrılarak yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde konuştu.
Erdoğan, depremzede balıkçılara 3 bin 500 TL ile 60 bin TL arasındaki destek ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.
Ancak, açılışta kadın ve erkeklerin ayrı alanlara oturtulduğu haremlik-selamlık görüntüler dikkat çekti.
Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen kalabalığın etkinlik alanına haremlik-selamlık bir şekilde yerleştirildi.
Kadın ve erkekler alanda mavi brandayla ayrıldı.