Erdoğan'ın konuştuğu etkinlikte haremlik-selamlık uygulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, depremzede balıkçılara 3 bin 500 TL ile 60 bin TL arasındaki destek ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Ancak, açılışta kadın ve erkeklerin ayrı alanlara oturtulduğu haremlik-selamlık görüntüler dikkat çekti.

Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen kalabalığın etkinlik alanına haremlik-selamlık bir şekilde yerleştirildi.

Kadın ve erkekler alanda mavi brandayla ayrıldı.