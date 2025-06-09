Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Entübe Edildi

Samsun'da denize giren genç yürekleri ağza getirdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç entübe edildi.

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Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Entübe Edildi
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Samsun’un Atakum ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede tedavi altına alındı.

Çorum’dan bayram tatili için kente gelen Ege Ş. (19) ve ailesi Çatalçam Sosyal Tesisleri yakınlarındaki plajda serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Ege Ş. için ailesi çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Ege Ş, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü ve entübe edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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