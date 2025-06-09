Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Devrildi
Düzce’nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki fındık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Melike Kalaycı yaralandı.
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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yığılca- Düzce yolunun Güneyaltı mevkisinde meydana geldi. Melike Kalaycı yönetimindeki 34 FK 2379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalaycı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
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