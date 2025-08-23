Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler 41 Dereceye Ulaşacak!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da hayatı zorlaştırıyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklarda kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmazken, sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde sıcaklık 31-35 derece arasında seyrederken, İstanbul 31, Edirne 34, Kırklareli 33 ve Balıkesir 35 dereceyi görecek. Ege’de ise sıcaklıklar İzmir’de 35, Denizli ve Manisa’da 39 dereceye kadar çıkıyor.

Akdeniz’de Adana 36, Antalya 31, Hatay 33 ve Isparta 36 derece olacak. İç Anadolu’da ise Ankara 34, Konya 36, Çankırı 38 dereceyi bulacak. Batı Karadeniz’de Bolu 30, Düzce 32, Sinop 32 ve Zonguldak 27 derece ölçülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya 39, Samsun 34, Trabzon 32 ve Rize 33 derece olacak. Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars 32, Malatya 37, Van ise 29 dereceyle en serin şehirlerden biri olacak.

TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK

En yüksek sıcaklıklar ise Güneydoğu Anadolu’da ölçülecek. Diyarbakır ve Gaziantep’te 41, Mardin’de 39, Siirt’te ise 40 dereceye ulaşacak. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguladı.

