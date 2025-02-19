Boğaz'ın Sosyetik Mekanlarına Büyük Şok! Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı dün gelen ihbarlar üzerine İstanbul'un sahil şeridini mercek altına aldı. Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerindeki incelemelerinde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda denize doğru kaçak yapılan eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar tespit etti.

Bunun üzerine Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı. Bakanlık suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

Nefes'in edindiği bilgilere göre, suç duyurusunda bulunulan mekanlar arasında Boğaz'ın sosyetiklerinden Bebek Otel, Bebek Balıkçısı, Chila, Paraliaki Bebek, Danış Restaurant ve Sur Balık yer alıyor.

Danış Restaurant, 23 Aralık 2022'te iskelesinin çökmesi nedeniyle yaşanan kazayla gündeme gelmişti.

Kaynak: Nefes gazetesi