Boğaz'ın Sosyetik Mekanlarına Büyük Şok! Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri Boğaz'daki mekanlarda tek tek incelemelerde bulundu. Aralarında Bebek Otel, Bebek Balıkçısı, Chila Bebek, Paraliaki Bebek, Danış Restaurant ve Sur Balık'ın da olduğu 22 mekanda aykırılıklar tespit edildi ve mekanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Boğaz'ın Sosyetik Mekanlarına Büyük Şok! Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı dün gelen ihbarlar üzerine İstanbul'un sahil şeridini mercek altına aldı. Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerindeki incelemelerinde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda denize doğru kaçak yapılan eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar tespit etti.

Boğaz'ın Sosyetik Mekanlarına Büyük Şok! Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu - Resim : 1

Bunun üzerine Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı. Bakanlık suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

Boğaz'ın Sosyetik Mekanlarına Büyük Şok! Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu - Resim : 2

Nefes'in edindiği bilgilere göre, suç duyurusunda bulunulan mekanlar arasında Boğaz'ın sosyetiklerinden Bebek Otel, Bebek Balıkçısı, Chila, Paraliaki Bebek, Danış Restaurant ve Sur Balık yer alıyor.

Danış Restaurant, 23 Aralık 2022'te iskelesinin çökmesi nedeniyle yaşanan kazayla gündeme gelmişti.

Boğaz'ın Sosyetik Mekanlarına Büyük Şok! Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu - Resim : 3

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Kaynak: Nefes gazetesi

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