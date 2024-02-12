Boğaziçi Üniversitesi 1135. gününde: Akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü

Direnişin 1135. gününde rektörlük binasının önüne giden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör atamasını protesto etti.

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Boğaziçi Üniversitesi 1135. gününde: Akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenleri, kayyım olarak nitelendirilen rektör atamasına karşılık 3 yıldır eylemlerini sürdürüyor.

Direnişin 163. haftasında (1135. günü) rektörlük önüne gelen akademisyenler, rektörlüğe sırtlarını döndü.

Akademisyenler, #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz şiarıyla eylemi sürdürdü.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun, ardından da Naci İnci’nin rektör olarak atanmasının ardından başlayan direniş üstünden tam 1135. gün geçti.

2021 yılına damgasını vuran olaylardan biri olan Boğaziçi direnişi, ülkenin pek çok yerine yayılmış, birçok öğrenci gözaltına alınmış ve hatta tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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