İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti: Turhan Çömez iddiası dikkat çekti

İYİ Parti'de istifa furyasına bir isim daha eklendi... İYİ Parti'den Balıkesir milletvekili adayı olan Özlem Ural'ın partisinden istifa ettiği öğrenildi.

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İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti: Turhan Çömez iddiası dikkat çekti

Türkiye’nin yerel seçimi gündemine girdiği günlerde, istifaların ardı arkası kesilmeyen İYİ Parti’de bir isim daha partiyle ilişkisini sonlandırdı.

14 Mayıs 2023’te yapılan Genel Seçim’de İYİ Parti’nin ikinci sıra Balıkesir adayı olan Özlem Ural’ın partisinden istifa ettiği bildirildi.

Ural’ın partiden e-Devlet üzerinden istifa ettiği öğrenilirken, kendisinden henüz bir açıklama gelmedi.

İYİ Parti’de Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerini üstlenen Ural’ın bir basın açıklaması yapacağı belirtilirken, dikkat çeken bir ‘Turhan Çömez’ iddiası da ortaya atıldı.

İddialara göre, Ural’ın istifasına neden olan gelişmenin, Turhan Çömez’in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu öne sürüldü.

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