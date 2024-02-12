Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Toplantıda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıkların değerlendirilmesi beklenirken, terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar da masaya yatırılacak.

Toplantının gündemi arasında yer alması beklenen konulardan biri de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar oldu.