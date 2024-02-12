Kabine toplantısı başladı

Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da toplandı.

Son Güncelleme:
Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Toplantıda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıkların değerlendirilmesi beklenirken, terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar da masaya yatırılacak.

Toplantının gündemi arasında yer alması beklenen konulardan biri de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar oldu.

Etiketler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Recep Tayyip Erdoğan Terörle Mücadele
Son Güncelleme:
36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı 36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem
Taksim bombacısı Ahlam Albashir'e istenen ceza belli oldu Taksim bombacısına istenen ceza belli oldu
Danıştay karar verdi: FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ihraç edilen 450 yargıç göreve iade edildi FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ihraç edilen 450 yargıç göreve iade edildi
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun! Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!
Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi
Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı
CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu MYK'dan geçen isimler belli oldu