Bodrum, açık hava oteline döndü: Cebimizdeki parayı otele verirsek hem aç kalırdık, hem geri dönemezdik

Muğla’nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelenlerin bir kısmı otellerde ve pansiyonlarda istediği fiyata yer bulamayınca deniz manzaralı sahillerde, parklarda, otomobillerin içinde ve kamyon kasalarında uyudu. 

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Bodrum, açık hava oteline döndü: Cebimizdeki parayı otele verirsek hem aç kalırdık, hem geri dönemezdik

Kurban bayramı nedeniyle tatil için Bodrum'a gelen yerli turistler ucuz otellerde yer bulamayınca soluğu sahillerde aldı

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre, Bodrum Kalesi manzaralı Kumbahçe ve Paşatarlası plajları açık hava oteline dönüştü. Kimi çadır kurdu, kimi bavullarını yanı başına alarak geceyi böyle geçirdi.

Birçok tatilci bayramın ilk gününü otomobillerin içinde, hatta kamyon kasalarında karşıladı. Bazı tatilcilerin belediyenin banklarında uyuduğu görüldü.

İstanbul'dan tatile gelen 23 yaşındaki üniversiteli Cemil Akbalık, şunları söyledi: "Arkadaşlarla 3-4 gün için tatile geldik. Ama cebimizdeki parayı otele verirsek hem aç kalırdık hem geri dönemezdik.

Bayram nedeniyle pansiyonlarda da yer kalmamış yer olanlarda ise fiyatlar 5 yıldızlı otel ayarında. Hava çok güzel o nedenle sahilde uyumayı tercih ettik. Birkaç gün böyle idare edeceğiz, tatil böyle de güzel."

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