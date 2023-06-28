Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na gönderme: Profilden İmamoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu profilinde biri İBB Başkan Adayı olamazdı" sözlerine Murat Ongun, İmamoğlu'nun profilden çekilen fotoğraflarıyla cevap verdi.

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Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na gönderme: Profilden İmamoğlu

 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine gönderme yaparak 'profil' paylaşımında bulundu.

Ongun kişisel sosyal medya hesabından “Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun profilden çekilmiş 4 adet fotoğrafını paylaştı ve tweette göz kırpan emoji kullandı. Ongun tweetinde, Kaftancıoğlu'nun bugün yayınlanan söyleşisine gönderme bulundu.

Ongun'un paylaşımı, Kaftancıoğlu'nun Sözcü gazetesinde bugün yayınlanan söyleşisindeki "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" sözlerine gönderme olarak yorumlandı.

Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na gönderme: Profilden İmamoğlu - Resim : 1

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Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu
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