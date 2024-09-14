Bitlis'te Kaçak Kazı Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1'nci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Bitlis'te Kaçak Kazı Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü Radar mevkiinde 1'nci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine Tatvan Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği planlı operasyonda, define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda kazıda kullanılan 1 adet keser, 50 metre uzunluğunda dağcı ipi, 3 adet dedektör, 30 cm uzunluğunda murç ve 1 adet el testeresi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, izinsiz kazıların tarihi ve kültürel mirası koruma açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, vatandaşları bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları bildirmeye davet etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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