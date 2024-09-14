TIR Kazasında Can Pazarı Yaşandı

Erzincan-Erzurum sınırında yaşanan TIR kazasında adeta can pazarı yaşandı. Devrilen TIR'ın kabininde sıkışan sürücüyü kurtarma ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar teskin etmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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TIR Kazasında Can Pazarı Yaşandı

Erzincan’ın Tercan ilçesi Erzurum sınırında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametinden Erzincan’a doğru seyir halindeki tır virajda kontrolden çıkarak devrildi. Yolu tamamen kapatan tırın kabininde sürücü sıkıştı. Bu sırada adeta can pazarı yaşandı. Kabinde sıkışan ve yaralanan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Acılar içerisinde kurtarılmayı bekleyen tır sürücüsünü kurtarma ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar teskin etmeye çalıştı.

TIR sürücüsü daha sonra kaza mahalline gelen AFAD ekiplerince kurtarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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