Yangına Giden İtfaiye Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 1 İtfaiye Eri Yaralandı

Düzce’de yangına giden itfaiye aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 itfaiye personeli yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Yangına Giden İtfaiye Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 1 İtfaiye Eri Yaralandı

Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Yığılca Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca yolu üzerinde bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan F.G. idaresindeki itfaiye aracı, kavşakta yola çıkan E.A. idaresindeki 81 FN 699 plakalı Hyundai marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı yan yolda bulunan otluk araziye girerek durabilirken, yaralanan itfaiye personeli D.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosikletli Saldırganlar Gecekonduya Kurşun Yağdırdı: Bahçedeki 2 Kişi YaralandıMotosikletli Saldırganlar Gecekonduya Kurşun Yağdırdı: Bahçedeki 2 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor
Şoför Canını Zor Kurtardı! Seyir Halindeki Tır, Alev Alev Yandı Erzincan'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı!
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Başkanın Mangal Keyfi Ekipleri Seferber Etti Başkanın Mangal Keyfi Ekipleri Seferber Etti