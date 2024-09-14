Yangına Giden İtfaiye Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 1 İtfaiye Eri Yaralandı

Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Yığılca Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca yolu üzerinde bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan F.G. idaresindeki itfaiye aracı, kavşakta yola çıkan E.A. idaresindeki 81 FN 699 plakalı Hyundai marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı yan yolda bulunan otluk araziye girerek durabilirken, yaralanan itfaiye personeli D.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA