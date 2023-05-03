Bitez’de halka rağmen inşaat başladı: ‘Bu işin peşini bırakmayacağız’

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Koyu’nda Özelleştirme Dairesi Başkanlığı tarafından satılan deniz sıfır arazide, konut projesi için inşaat başladı.

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre, Bölge halkının karşı çıktığı ve AKTUR Sitesi girişinde devam eden projeye, Bodrum Belediyesi geçtiğimiz günlerde yapı ruhsatı verdi. Sit

MUÇEP Eş Sözcüsü Mirbahattin Demir, “Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, hiçbir kamusal karşılığı olmayan bu uygulamanın Bodrum halkı olarak, Bodrum çevrecileri olarak sonuna kadar karşısındayız” dedi.

DANIŞTAY’A DAVA AÇILMIŞTI

Bölge halkı, hazineye ait kamu arazilerinin satışına ve ağaç kesimine tepki gösterirken, satış öncesinde imar planları değiştirilerek yapılaşmaya açılan alan için Danıştay’a iki kez iptal davası açıldı. Bodrum Belediyesi de imar planlarının iptali için dava açmıştı. Belediyenin açmış olduğu dava sürerken, site sakinlerinin açmış olduğu davada, Danıştay 6. Dairesi davanın reddine karar verdi. Yine yürütme durdurma talepleri mahkemeden döndü.

Geçmişteki imar planlarında kumsal, sosyal tesis alanı, spor alanı, ağaçlandırılacak alan, yol ve otopark olarak halkın kullanımına sunulan AKTUR Sitesi girişindeki eski kamu arazilerinde devam eden yargı sürecine karşın geçtiğimiz yıl şantiye kurularak inşaat için hazırlık çalışmalarına başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerden Bodrum Belediyesi’nden yapı ruhsatını alan firma inşaat çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında ağaçlar kesildi ve deniz kıyı çizgisine beton döküldüğü görüldü. Alanda inşaat zemin çalışmaları tüm itirazlara rağmen sürüyor.

‘801 AĞAÇ KESİLDİ’

AKTUR Sitesi’nde yaşayan Murat Musa Önat, inşaat yasağı başlamasına sayılı günler kala, inşaat çalışmalarına başlanmasını hayretle karşıladığını belirtti. Sitede yaşayanların yıllarca emek verdiği 801 ağacın kesildiğini belirten Önat, “Söz konusu arazi, 70li yılların sonlarında başlayan AKTUR projesi içerisinde kalan bir arazidir. Bodrum AKTUR projesinin başlangıcından bu yana hep yeşil alan olan, Bodrum Belediyesi’nin sosyal donatı alanı olarak belirlediği bir alandır. Bodrum AKÖTUR Çevre Koruma Derneği eli ile dikilen, içlerinde fıstık çamları, sakız ağaçları ve zeytin ağaçları olan 801 ağacın; katilini de bu özelleştirme sonrası büyük üzüntü ile izlediğimiz de yine bu arazidir. O ağaçlar, AKTUR’luların çevreye verdiği bir katkı idi. İnanın iş makineleri ile sökülüp atılmasını izlemek çok korkunçtu. Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın gösterdiği çaba sayesinde iş makineleri ile yapılan katliam kısa sürede durdurulabildi. Ama ardından Orman İl Müdürlüğü’nden aldıkları izin ile işlerine devam ettiler. Söz konusu arazinin içerisindeki tek bir parsel için alınan inşaat ruhsatı ile inşaat yasağı başlamasına sayılı günler kala, hummalı bir çalışmayla inşaata girişilmiş olmasını hayretle karşılıyor ve manidar buluyorum” dedi.

‘BU UYGULAMANIN SONUNA KADAR KARŞISINDAYIZ’

Konuyla ilgili MUÇEP Eş Sözcüsü Mirbahattin Demir, adı geçen hazine arazisinin, 1986 yılında Bodrum’daki yerel yönetimin verdiği kararla sosyal donatı alanı, ağaçlandırılacak alan olarak planlara işlendiğini ve ağaçlandırıldığını belirtti. Demir, “2019 yılında iktidar verdiği kararla burası 20/40 imara açıldı. Burası hazine parseliydi, alelacele AKP Genel Başkanı’nın tek imzasıyla Özelleştirme Dairesi’ne devroldu. AKP iktidarı, özelleştirme kararı ile sattı burayı. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, hiçbir kamusal karşılığı olmayan bu uygulamanın Bodrum halkı olarak, Bodrum çevrecileri olarak sonuna kadar karşısındayız. Ankara’da bu işin peşini bırakmayacağız. MUÇEP olarak Bodrum’un doğasına karşı geliştirilen her türlü girişime karşı olacağız. Mahkeme süreci devam ederken inşaatın başlamasını doğru bulmuyoruz. Defalarca yürütme durdurma talepleri görmezden gelindi. Biz bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.