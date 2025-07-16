BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen'in Yargılandığı Davada Karar Duruşması

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Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen ve Genel Sekreter Mikail Kılıçalp Özak Tekstil direnişi nedeniyle yargılandıkları davanın duruşması yarın görülecek. Gaziantep 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada sendikacılar “suç işlemeye tahrik” ve “yargı organlarını aşağılama” suçlamasıyla yargılanıyor.

Önce tutuklanarak cezaevine konan, sonra ev hapsine alınan ve 4 Temmuz’da ev hapsi kaldırılan Mehmet Türkmen işçileri iş bırakmaya davet etmiş ve işçiler Öz İplik-İş Sendikası’ndan ayrılarak BİRTEK-SEN’de örgütlenmişti.

'HAK MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKTIKLARI İÇİN YARGILANIYORLAR'

Sendika tarafından yapılan açıklamada “Sendikacılık Yargılanıyor. Genel Başkanımız Mehmet Türkmen ve Genel Sekreterimiz Mikail Kılıçalp, işçilerin hak mücadelesine sahip çıktıkları için yargılanıyor. Mikail Kılıçalp, Özak Tekstil işçilerinin direnişine destek verdiği için ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla yargılanıyor” dendi.

Sendikacılar hakkında diğer suçlamalara da değinilen açıklamada “Gaziantep 47. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet Türkmen, Başpınar OSB’deki işçilerin ekmek ve adalet mücadelesine destek verdiği için 140 gün hukuksuzca tutsak edildi. 4 Temmuz’daki duruşmada ev hapsi kaldırıldı. Şimdi ise ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘yargı organlarını aşağılama’ iddialarıyla karar duruşmasına çıkıyor. Karar duruşması 18 Temmuz Cuma, saat 10.30’da Gaziantep 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Bu davalar sadece iki sendikacıyı değil, başta Özak ve Başpınar işçileri olmak üzere tüm işçi sınıfının örgütlenme ve mücadele hakkını hedef alıyor. İşçilerin ekmek ve onur mücadelesi yargılanamaz. Sendikal faaliyet suç değildir” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi