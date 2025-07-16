Ordulu Öğrencileri Sevindiren Kamp

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Ordu’nun Ünye ilçesinden 12 öğrenci, Mersin’de düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı’na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Ordu’dan toplam 32 öğrencinin katıldığı ve Türkiye’nin dört bir yanından gençleri bir araya getiren yaz kampları kapsamında, Ünye’den hareket eden 12 öğrenci, Mersin’deki kampa katıldı. Gençler kampta hem çeşitli sosyal, spor ve kültürel etkinliklere katılma fırsatı buluyor, hem de farklı illerden gelen yaşıtlarıyla kaynaşarak unutulmaz anlar biriktiriyor. Kampta spor turnuvaları, doğa yürüyüşleri, kişisel gelişim atölyeleri, milli ve manevi eğitimler, deniz aktiviteleri ve kültürel geziler gibi birçok etkinlik yer alıyor.

Ordu ilinden başvuru yapan gençler Bursa, Gaziantep, Bitlis, Afyonkarahisar, Kastamonu, Osmaniye, Çanakkale, İstanbul, Erzurum, Batman ve Nevşehir illerinde de kamp yapacak.

Kaynak: AA