Ankara'da Yürekleri Ağza Getiren Kaza

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Ankara’da yaşlı kadın, drift atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşlı kadının yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 397. Cadde’de meydana geldi. Tofaş Şahin model aracıyla drift atan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti. O esnada yoldan geçen yaşlı kadın, savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle halkı bu duruma sürekli maruz kaldıklarını, sürücülerin süratli araç kullandıklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi.



Olayla ilgili konuşan esnaf Murat Aytaç, "Burada sürekli kaza oluyor. Adı resmen ölüm virajı. Bu durumdan dolayı mağduruz. Buraya set ya da trafik lambası yapılmasını istiyoruz. Özellikle düşük modelli araç sürücüleri, ‘sıfır çizme, drift atmak’ gibi hareketlerde bulunuyor. Özellikle hafta sonu oluyor bu durumlar. Çok rahatsızız. Hep de gençler yapıyor bu davranışları. Yüksek sesle müzik dinliyorlar. Egzoz patlatıyorlar. Bu kişilerin denetlenmesini istiyoruz. Birilerinin canı yanacak önlem alınmazsa. Dünkü duruma maruz kalan kadın da kıl payı kurtuldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu durumlara maruz kalıyoruz. Sürücüler sürekli süratli araç kullanıyor" dedi.







Kaynak: AA