Fındıkta Erken Hasat Uyarısı

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta olgunlaşmadan yapılacak hasadın, rekolte ve kalite kaybına neden olacağına ilişkin uyarı geldi.

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Fındıkta Erken Hasat Uyarısı
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Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta olgunlaşmadan yapılacak hasadın, rekolte ve kalite kaybına neden olacağından üreticileri ekonomik yönden olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta sahil kesimlerine yaklaşık 2 hafta sonra hasadın başlaması bekleniyor.

Nisan ayında etkili olan zirai don sonrası Ordu’nun 400 ve üzeri rakımdaki bölgelerinde fındık mahsulünde ciddi zararlar tespit edilirken, erken yapılacak olan hasadın rekolte ve kalite kaybına neden olacağı, bu durumun ise üreticileri ekonomik yönden olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.



Kaynak: AA

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