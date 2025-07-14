Biri Bartın Biri Eskişehir’de! Mezarlık Gizemi Herkesi Alarma Geçirdi… Korkunç Gerçek Kazınca Ortaya Çıktı

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Bartın ve Eskişehir’de yaşanan iki olay hem korkuttu hem de kafaları karıştırdı. Bartın'da Gölbucağı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına temizliğe giden İsmail Tekin, 4 yıl önce vefat eden ağabeyinin mezarının ayak kısmında bir çukur fark etti.

Çukuru kazan Tekin, şeker kutusu içerisinde bal mumundan yapılmış bir bebek ve muska buldu. Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan incelemede bebek üzerine sarılmış muska ile Türkçe ve Arapça harflerle yazılmış kağıtlar tespit edildi.

'AİLE FERTLERİMİZİN İSİMLERİ YAZILI'

Mezara bebeği gömen kişinin bulunması için inceleme başlatılırken Halil Tekin, şöyle konuştu: Muska ağabeyimin mezarında bulundu ama burada ailemizin diğer fertlerinin de mezarları var. Çıkan kağıtlardaki Türkçe ve Arapça yazılar tam okunmuyor ama aile fertlerimizin isimlerinin yazılı olduğunu öğrendik. Kağıtların ıslak olması ve yazının akması nedeniyle pek okunmuyor. Nasıl, böyle bir şey yapılabilir. Bu kadar büyük bir kin ve nefreti kazanacak ne yapmış olabiliriz. Kimseye bir şey yapmadık. Allah'ın gazabı bunu yazan, yapan ve koyanların üzerine olsun.

KÖPEĞİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Mezarlıkta yaşanan ikinci bir şoke eden olay da Eskişehir’de yaşandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık’ta bulunan babasının mezarını ziyarete gelen İsmail Karagöz'ün dikkatini bir aile kabristanlığındaki farklılık çekti.

Mezarda kefene benzer bir bez bulan Karagöz, insan cesedi olduğundan şüphelendi. Karagöz, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

DUYGUSAL NOT BULUNDU

Bezi açan jandarma, tüylü bir hayvan ölüsü ile karşılaştı. Yapılan detaylı çalışmalarda beze sarılan cansız bedenin bir köpeğe ait olduğu belirlendi. İngilizce yazılı notta, köpeğin 9 yaşında olduğu ve sahibi tarafından duygusal notlar yazıldığı görüldü. İncelemede köpeğin çipi olup olmadığını kontrol etti.

'İNSAN CESEDİ DİYE ŞÜPHELENDİM'

İsmail Karagöz, yaşadığı olayı şöyle açıkladı: Babamın mezarını ziyaret etmeye gelmiştim. Devamlı her hafta gelirim. Mezara su dökecektim, o sırada hortum çekiyordum. Gözüme bir şey çarptı. Sonra gördüğüm şey karşısında tedirgin oldum, korktum. Hemen gittim güvenliğe haber verdim durumu. Güvenlik geldi, inceledikten sonra jandarmayı aradı. Jandarma incelemelerinin ardından mezarı açtı, beze sarılı cansız bedenin hayvan olduğu anlaşıldı. İlk başta ben insan cesedi diye şüphelendim. Zaten ondan dolayı tedirgin olmuştum. Jandarma bezi açtığında bezin içinde tüylü bir şeyler olduğunu söyledi. Köpek benzeri bir hayvan olduğunu söylediler. Bez ise kefen şeklinde sarılmıştı. Zaten tam olarak mezar kazılmamıştı, sadece toprakla örtülmüştü.

Kaynak: İHA