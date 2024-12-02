Bir Kadın Cinayeti Daha! 85 Yaşındaki Cani Erkek, 80 Yaşındaki Eşini Katletti
Giresun'da 85 yaşındaki A.D. isimli erkek, 80 yaşındaki eşini kafasına sert bir cisimle vurarak katletti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, A.D. ise gözaltına alındı.
Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık beldesi Soğuksu mahallesinde 85 yaşındaki A.D. ile 80 yaşındaki eşi Emine D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, eşinin kafasına sert bir cisimle vurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Emine D. olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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