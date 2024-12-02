Bir Kadın Cinayeti Daha! 85 Yaşındaki Cani Erkek, 80 Yaşındaki Eşini Katletti

Giresun'da 85 yaşındaki A.D. isimli erkek, 80 yaşındaki eşini kafasına sert bir cisimle vurarak katletti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, A.D. ise gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Bir Kadın Cinayeti Daha! 85 Yaşındaki Cani Erkek, 80 Yaşındaki Eşini Katletti

Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık beldesi Soğuksu mahallesinde 85 yaşındaki A.D. ile 80 yaşındaki eşi Emine D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, eşinin kafasına sert bir cisimle vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Emine D. olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da Kadın Cinayeti: Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp İntihar EttiBursa'da Kadın Cinayeti: Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp İntihar EttiGüncel

25 Kasım'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Öldürdü!25 Kasım'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Öldürdü!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Giresun
Son Güncelleme:
Öğretmenden 'Pes' Dedirten Hareket! Tartıştığı Öğretmenleri Ağabeyine Dövdürdü Öğretmenden 'Pes' Dedirten Hareket!
İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz
CHP Lideri Özgür Özel: 'Engelli Hakları İçin Yüzde 40 Koşulunu Kaldıracağız' CHP Lideri Özgür Özel: 'Engelli Hakları İçin Yüzde 40 Koşulunu Kaldıracağız'
Asla Erimeyen Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı! Kış Boyunca Tazeliğini Koruyor Asla Erimeyen Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı! Kış Boyunca Tazeliğini Koruyor