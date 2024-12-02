Öğretmenden 'Pes' Dedirten Hareket! Tartıştığı Öğretmenleri Ağabeyine Dövdürdü

Adana’da merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu’nda 28 Kasım Perşembe günü dehşet dolu anlar yaşandı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

İddiaya göre, aynı okulda görev yapan iki öğretmen ders programı yüzünden tartıştı. Olayın ardından kadın öğretmen, durumu ağabeyine anlattı. Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni ve kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeledi.

İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri öğretmenleri hastaneye götürürken, öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Darp raporu alan öğretmenler şahıstan şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA